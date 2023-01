Greta Panettieri, una delle voci più affascinanti del panorama italiano ed internazionale del jazz, sarà la protagonista della serata dell’Epifania, con un concerto in programma alle ore 19, all’auditorium Oscar Niemeyer di Ravello.

Un momento d’oro per l’artista, con un libro appena pubblicato, due programmi radiofonici, presenza in convegni internazionali e le docenze presso l’Università IULM di Milano e in Conservatorio. Un turbinio di esperienze ed emozioni che ha portato alla nascita del nuovo e ottavo album, “Into my garden”, in uscita proprio domani: il disco della maturità, accuratamente composto, arrangiato e realizzato durante tre lunghi e intensi anni di lavoro.

Info e biglietti: https://www.etes.it/sale/event/91610/greta%20panettieri%20quintet