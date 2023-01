Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale (DPGSCU) ha pubblicato il bando per le selezioni di 71.550 Operatori Volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14.00. Ecco di seguito i progetti approvati per la Città di Vico Equense, della durata complessiva di 12 mesi:

📌 “Naturalmente Insieme” destinato alla salvaguardia e tutela dei Parche e oasi naturalistiche, con l’obiettivo di diffondere la coscienza di una sana coesistenza tra uomo e ambiente.

📌 “A.C.I. – Autonomia, crescita e Inclusione”, destinato all’assistenza dei diversamente abili, al fine di supportare lo sviluppo dell’autonomia personale delle persone con disabilità e contrastarne l’esclusione sociale.

📌 “New Ways of Travel”, destinato all’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, con l’obiettivo di potenziare l’informazione turistica e la promozione del patrimonio storico, culturale e folkloristico dei piccoli borghi, tra ambiente, conoscenza e turismo.

📌 “Io non rischio, disabilitiamo il pericolo”, destinato alla Protezione Civile, alla prevenzione e mitigazione dei rischi e alla diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e attività di informazione popolare. L’obiettivo è quello di creare una consapevolezza più radicata sulle criticità del proprio territorio al fine di promuovere una strategia efficace per la prevenzione e mitigazione dei rischi per la popolazione locale e le persone più fragili.

📌 “Educazione e Cultura”, destinato all’assistenza di minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale, al fine di promuovere una rete di sostegno al benessere psico – sociale ed educativo dei minori del territorio, prevenendo e contrastando il disagio giovanile e promuovendo società più inclusive.

Per ulteriori informazioni su bando, schede progettuali, guida SPID e guida alla compilazione delle domande, è possibile consultare il sito istituzionale del comune di Vico Equense a questo link (https://bit.ly/3ZaTKbA).