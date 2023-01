È stato necessario l’intervento dei carabinieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per smantellare una struttura animata installata sulla facciata di un’abitazione in via Fontana 2. La struttura raffigurava un albero di Natale sul quale erano rappresentati il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e altri componenti del Governo ognuno di questi all’interno di un vaso sanitario.

Torre del Greco, installazione contro il Governo: intervengono i carabinieri

Il meccanismo della struttura era automatico e si muoveva, l’opera presentava poi una sorta di manifesto con su scritto a lettere maiuscole “Il reddito di cittadinanza non si tocca”. Per procedere allo smontaggio è stato necessario anche il supporto dei vigili del fuoco, il proprietario dell’abitazione, un 57enne, sarà denunciato all’autorità giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali.