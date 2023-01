Saranno aperti anche il 6 e 7 gennaio, alla Befana e il sabato i centri vaccinali pediatrici dell’Asl Napoli1.

I centri rimarranno aperti dalle 9 alle 13 nello sprint per tutti i bambini nati nel 2020 a cui mancano ancora vaccinazioni e per i quali l’Asl partenopea ha anche attivato il servizio di vaccinazione domiciliare, come ulteriore misura di semplificazione per le famiglie.

L’offerta per i bimbi piccoli prosegue quindi anche nei due gironi festivi mirando a favorire l’adesione dei ritardatari o degli inadempienti alle vaccinazioni obbligatorie: ciclo della vaccinazione esavalente anti Difto-Tetano-Pertosse-Polio-Haemophilus Influenzae tipo b-Epatite B (3 dosi entro 2 anni di età); la vaccinazione anti morbillo-rosolia-parotite (1 dose entro 2 anni di età).

I centri pediatrici aperti riguardano l’intera città di Napoli cn le sedi nei diversi quartieri, mentre per per accedere al servizio domiciliare bisogna scrivere a vaccinibambini.domicilio@aslnapoli1centro.it