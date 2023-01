Big match in casa del Volley Napoli questo sabato alle 18:00 nella palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura. Le azzurre di mister Maione si preparano ad affrontare l’Intec Service SG Volley per la 9ª giornata di Serie C femminile.

Un testa a testa emozionante che sta andando avanti per tutto il campionato e che vede le due squadre in vetta alla classifica a quota 23 punti. La posta in palio per questa sfida è alta: non solo il primo posto in solitaria, ma anche la possibilità di giocare la prossima settimana la semifinale di Coppa in casa. «Al di là dell’aspetto della classifica di per sé, per cui è ancora presto fare ragionamenti, questo big match è fondamentale in chiave semifinale di Coppa». Queste le parole del mister Alessandro Maione.

Riprende dunque in grande stile il campionato di Serie C femminile, che regala agli appassionati di questo sport una sfida di alto livello dopo la sosta natalizia. «Fortunatamente ci siamo allenati anche durante le vacanze, quindi non abbiamo interrotto completamente la preparazione. – Spiega Maione. – Con Fulvio (de Maria, preparatore atletico n.d.r.) in sala pesi le ragazze hanno continuato a spingere e questa settimana cercheremo di completare la preparazione alla partita».

Giocare tra le mura amiche e poter avere il supporto dei tifosi sarà sicuramente un jolly da non sottovalutare. «La spinta dei tifosi sarà fondamentale: abbiamo preparato tutto il settore giovanile come se fosse una loro partita. Tutte convocate qui in palestra sabato alle 17:30, per l’inizio gara alle ore 18:00».

La società azzurra si prepara dunque a vivere questo big match per dare inizio al nuovo anno pallavolistico. Sabato 7 gennaio alle 18:00: Volley Napoli – Intec Service SG Volley.