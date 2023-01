Nel segno dello Sport e della tradizione, venerdì 6 gennaio 2023, alle ore 11.00, torna al Circolo Nautico Posillipo, come ogni anno, l’appuntamento con il Cimento invernale nelle limpide acque posillipine. Come di consueto il tradizionale tuffo dell’Epifania è aperto a tutti, alle Socie e ai Soci del Sodalizio rossoverde, e a quanti vorranno prendervi parte, per brindare tutti insieme all’anno nuovo. Prima del tuffo in mare, sarà letta la “Preghiera del Cimento”, scritta nel 1999, dall’amico e compianto cimentista Maurizio Tortora e poi, al termine dell’evento, saranno consegnate Coppe alle cimentiste e ai cimentisti meno giovani, nonché medaglie a tutti i partecipanti.

Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente del Circolo Nautico Posillipo, Aldo Campagnola e il vice Presidente, Filippo Smaldone.

Per le informazioni e per le iscrizioni rivolgersi alla portineria del Circolo Nautico Posillipo in Via Posillipo 5, telefono 081 5751282, anche la mattina stessa del Cimento.