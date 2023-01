Il Covid torna ad uccidere sui Monti Lattari: sono due le vittime accertate ieri a Gragnano. In entrambi i casi si tratta di pensionati, ricoverati all’ospedale di Boscotrecase dopo il contagio. A perdere la vita sono stati V. Ottone (70 anni) e Carmine Malafronte (71), entrambi positivi al coronavirus.

Il Covid torna ad uccidere: due vittime accertate a Gragnano

Ed è un periodo di grande pressione sulle strutture ospedaliere del comprensorio, a causa dell’aumento di ricoveri per Covid – 19 e per l’influenza stagionale, quest’anno particolarmente aggressiva. Una situazione che spinge i medici a predicare ancora massima cautela, soprattutto per le persone anziane e per i soggetti fragili.