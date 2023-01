Aveva minacciato un’automobilista che si era rifiutato di dargli dei soldi per il parcheggio. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia lo hanno rintracciato in viale della Costituzione.

S.E., 37enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per tentata estorsione, per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità poiché nei suoi confronti pendeva l’ordine di lasciare il territorio dell’Unione Europea emesso dal Questore di Roma il 23 marzo dello scorso anno e perché inottemperante al divieto di dimora nel Comune di Napoli cui è sottoposto.

Borrelli, tolleranza zero verso parcheggiatori abusivi

“La notizia dell’arresto di un parcheggiatore abusivo operante nei pressi del Centro Direzionale, che dopo il rifiuto del malcapitato di turno a sottostare all’estorsione della sosta lo ha minacciato ripetutamente facendo anche resistenza nei confronti degli agenti di Polizia che lo hanno fermato, dimostra come questi criminali siano sempre più violenti, arroganti e pericolosi.

Bisogna intervenire con pugno duro nei confronti degli estorsori della sosta che, è sempre bene ricordare, molto spesso controllano le strade per conto dei clan portando nelle loro tasche denaro fresco. Decine di migliaia di euro pronti a essere reinvestiti in altre attività criminali. L’unica risposta a tutto questo è tolleranza zero. Dobbiamo liberare le strade di Napoli dalla morsa di questi criminali”. E’ il commento del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli.