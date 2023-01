Sarà il “Monopoly Capri” la novità del 2023, ultimo progetto firmato dal creativo imprenditore Mario Maione jr, incaricato da RTV38 a condurre la rubrica televisiva “La Dolce Vita”.

Tre puntate dedicate a Business e Lifestyle, ma soprattutto all’isola di Capri ed alle attività e ai manager che l’hanno resa nota nel mondo. Le puntate andranno in onda alle 18.00 del 13 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo e permetteranno a migliaia di telespettatori di ammirare le bellezze di Capri in una stagione inedita, quella invernale che volge pian piano verso la primavera.

Saranno presentati i migliori hotel, ristoranti e luxury retailer dell’isola azzurra, che presto occuperanno le caselle del Monopoly. Saranno ospiti in trasmissione i patron di noti brand capresi, dalla ristorazione ai grandi alberghi, fino ai marchi griffati del made in Capri.

La beneficenza ha un ruolo centrale nel progetto. “Oggi, il mondo del business ha la responsabilità di confrontarsi e collaborare attivamente con quello della beneficenza – dichiara Maione – Il mio scopo, infatti, è sempre stato quello di avvicinare il più possibile queste due realtà, permettendo ai meno fortunati di godere dei risultati delle nostre iniziative. Per noi si tratta di una filosofia di vita, oltre che lavorativa”.

È infatti per questo motivo che Mario Maione jr ha deciso di destinare parte del ricavato di questo importante progetto ad una nota Fondazione di fama internazionale, la Fondazione Bocelli, nata nel 2011 per volontà del Maestro Bocelli e della sua famiglia ai fini di aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale.

“Non esiste un futuro senza aiutare il prossimo – continua Maione – è per questo che il mio primo grande lavoro da imprenditore indipendente è stato quello di fondare un ente del terzo settore dedito alla salvaguardia ed al finanziamento di giovani pittori e musicisti, la Marble Foundation”.

La prima emittente toscana, RTV38, si è già impegnata a promuovere lo scorso anno il Monopoly Forte dei Marmi. Quest’anno, l’intento è invece quello di far percepire al grande pubblico le atmosfere particolari dell’isola, sulla scia della Dolce Vita caprese, tra bellezze naturali, panorami mozzafiato, ville storiche, lussuosi hotel, ristoranti stellati e splendide boutiques.