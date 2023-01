Napoli, spuntano Bereszynski e Ounahi nella calza di Spalletti

Ufficiale l’arrivo del polacco in prestito con diritto di riscatto, si avvicina per giugno anche il marocchino

Regalo di Natale posticipato per Spalletti, che accoglie in squadra il polacco Bartosz Bereszynski, in arrivo dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa, tramite un tweet del Napoli.

Questa la nota diffusa dal profilo social partenopeo: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dalla UC Sampdoria, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Bartosz Bereszynski”.

Operazione che quindi dovrebbe avere come secondo fine il passaggio di Zanoli alla Sampdoria e il ritorno del portiere Contini al Napoli. Arriva quindi un terzino destro di esperienza, sostituendo appunto Zanoli, considerato ancora troppo acerbo per essere il sostituto del cyborg Di Lorenzo.

Intanto si scalda sempre di più la pista Ounahi, 22enne marocchino reduce da un Mondiale straordinario, in cui ha guadagnato le attenzioni del Napoli e di diversi club inglesi, come Arsenal e Leicester.

Pare che la formazione azzurra sia la favorita ad acquistare il centrocampista dell’Angers: c’è già un accordo verbale con il giocatore e il suo entourage, bisogna limare gli ultimi dettagli per quanto riguarda il prezzo del cartellino.

Si tratta per una cifra che balla intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Napoli sarebbe disposto a pagare. Tuttavia, nel caso in cui l’affare dovesse andare in porto, Ounahi resterebbe in prestito all’Angers fino a giugno per poi sbarcare a Napoli.

Giuseppe Garofalo