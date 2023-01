Il 2023 si è aperto proprio come l’anno precedente per Pollena Trocchia, all’insegna di nuove assunzioni che serviranno a potenziare la macchina comunale, a tutto vantaggio della comunità cittadina. Nelle scorse ore hanno preso servizio presso la casa municipale, infatti, tre nuovi dipendenti, due assunti con contratto a tempo indeterminato e uno con contratto a termine.

Si tratta di un’assistente sociale, di un architetto e di un ingegnere, con questi ultimi che andranno a potenziare l’Ufficio Tecnico Comunale e il primo i Servizi Sociali cittadini: due settori delicatissimi, attraverso i quali passano tanti dei provvedimenti dell’Ente che più sono vicini alla cittadinanza per concretezza e impatto. «Dopo le assunzioni di un anno fa potenziamo ulteriormente la pianta organica dell’Ente, rinforzandola con tre nuove figure di grande professionalità.

È il risultato di un lavoro duro, svolto in collaborazione con gli uffici comunali e puntando al meglio per Pollena Trocchia» ha detto Margherita Romano, già assessore delegata al Personale. «Grazie a una seria attività di programmazione e a un lavoro attento e costante, abbiamo redatto un piano di fabbisogno del personale i cui obiettivi per l’anno appena trascorso siamo riusciti a centrare, adattando il bilancio dell’ente alle rinnovate esigenze ed ottenendo così la possibilità di contare su nuove figure in settori chiave della macchina comunale» ha detto il vicesindaco e assessore al bilancio Francesco Pinto.

«I nuovi dipendenti sono già a lavoro e sono certo che anche grazie al loro apporto il Comune di Pollena Trocchia saprà fornire servizi sempre più efficienti ed aderenti alle esigenze della cittadinanza.

È per rispondere a questa esigenza che l’Amministrazione Comunale sta lavorando alacremente: più dipendenti e con maggiori qualificazioni significa concretamente elevare la qualità dei servizi offerti dall’Ente pubblico, favorendo un processo di razionalizzazione e modernizzazione dell’organizzazione amministrativa con ricadute positive sull’intera comunità» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.