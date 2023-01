È stata una notte bianca dai numeri record per le presenze e per le vendite. Soddisfatto il presidente della Confesercenti di Cava de’ Tirreni e componente del Consiglio della Camera di Commercio di Salerno, Aldo Trezza, che ha sostenuto in maniera concreta i costi della 18ª edizione della prima notte bianca d’Italia , seconda solo a Roma, iniziata nel 2004 e fermata solo il 2021 dal covid.

Oltre 20 mila presenze hanno affollato il centro storico cavese per ascoltare Enzo Avitabile fino a notte inoltrata e che hanno continuato a ballare sulle note del dj Montefusco fino alle prime ore dell’epifania, tutto svolto in sicurezza, senza incidenti e con un pubblico entusiasta.

I negozi per festeggiare l’inizio dei saldi in Campania sono restati aperti fino a notte fonda ed i risultati non sono mancati.

“Praticamente da sempre la Confesercenti sostiene l’organizzazione della notte bianca – afferma Aldo Trezza – Quest’anno, in particolare, l’Amministrazione comunale ha realizzato un cartellone di eventi che ha riscosso il gradimento dei cavesi e richiamato in città migliaia di presenze con un indubbio beneficio sul commercio. Sia i negozi che ristoranti e esercizi pubblici hanno fatto registrare numeri importanti e possiamo ritenerci veramente soddisfatti. La Confesercenti ha dimostrato ancora una volta, in maniera concreta, che è al fianco dei commercianti e che solo stando uniti si può crescere e sostenere il commercio cavese”.