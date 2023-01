Una ragazza di 21 anni, Anna Teresa Ciccone è morta nella notte all’ospedale di Sarno in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale a Ottaviano. Per motivi ancora da accertare, la Fiat 500 sulla quale si trovava è finita violentemente contro un muro all’altezza del civico 156 di via Ferrovie dello Stato a Ottaviano.

La ragazza, portata all’ospedale di Sarno, è morta poco dopo il ricovero, mentre la passeggera, 20 anni, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano che erano intervenuti questa notte presso ospedale di Sarno.