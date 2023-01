Incidente mortale intorno all’una della scorsa notte al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, all’altezza dell’istituto Pontano. Coinvolti uno scooter ed una Panda.

Nello scontro frontale il 20enne, dello Sri Lanka, che guidava lo scooter è morto sul colpo. Per il passeggero della stessa nazionalità, di 18 anni, immediato ricovero in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Napoli che hanno condotto le indagini per ricostruire la dinamica e le cause. Il conducente della Panda, un ventenne, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.