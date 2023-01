Termina sull’1-1 il derby tra Turris e Juve Stabia disputato in notturna al Liguori di Torre del Greco. Partita molto combattuta che ha visto entrambe le marcature nella ripresa: gol del vantaggio di Maniero e poi pareggio di Caldore a inizio ripresa.

La Turris, che resta in zona play out, ha giocato bene e la “mano” del nuovo mister Fontana si è fatta vedere, anche se i corallini non sono riusciti nell’impresa di fermare l’arcigna Juve Stabia. La Turris non vince dal 23 novembre e in casa da quasi quattro mesi. La Juve Stabia si è dimostrata squadra tosta e concreta, che può aspirare a giocarsi una piazza importante in zona play off, anche se i gialloblù, ora quarti in classifica, devono dimostrarsi più concreti in zona gol.

La Turris del neo allenatore Fontana (quarto trainer della stagione che giunge sulla panchina dei locali dopo l’esonero di Di Michele) si propone con il 4-3-3: in attacco c’è il bomber Maniero, recuperato da infortunio, con Ercolano e Stampete. A centrocampo c’è il ritorno di Franco, arrivato in prestito dall’Avellino dalla sessione di calcio mercato invernale. Out vari calciatori nelle fila dei corallini, come Leonetti, Giannone e Santaniello, squalificato il difensore Contessa.

La Juve Stabia di mister Colucci risponde schierandosi a specchio con il 4-3-3: davanti come punta centrale c’è Zigoni, supportato da Guarracino e Pandolfi. In difesa conferma di Altobelli come centrale e in mediana Berardocco come perno centrale, ai lati Scaccabarozzi e Ricci.

La partita

Il primo quarto d’ora del match è molto veloce e agonisticamente vivace. Al 4’ la Turris apre le danze con un pericoloso colpo di testa in area di Maniero, servito da un cross da sinistra di Ercolano: la palla si spegne alta sulla traversa.

Al 12’ la Juve Stabia va vicino al gol: Scaccabarozzi dal limite dell’area locale, apre sulla sinistra per Pandolfi, il cui diagonale va di poco fuori alla sinistra di Perina.

La pressione della Turris si intensifica: i padroni di casa costruiscono buone trame di gioco e al 28’ è Stampete a sfondare sulla destra in area di rigore, il tiro dell’esterno, a tu per tu con Barosi, viene deviato di piede dal portiere stabiese.

La Juve Stabia punta sulle ripartenze: al 33’ cross calibrato di Mignanelli dalla sinistra, colpo di testa e centro area di Pandolfi, con palla che sfiora il palo sinistro.

La Turris non demorde e ci prova con Ardizzone con un bel fendente di Ardizzone (36’) dalla sinistra con palla però fuori dallo specchio della porta.

Il primo tempo termina così con il pareggio a reti bianche.

A inizio ripresa il match si sblocca a favore della Turris al 3’: cross dalla destra di Ercolano, sponda di testa di Haoudi in area per Maniero che in sforbiciata spalle alla porta insacca.

La reazione della Juve Stabia si manifesta subito e al 6’ gli stabiesi pareggiano con Caldore, bravo a finalizzare in area locale con un colpo di testa in mischia una punizione di Beraardocco dalla fascia sinistra.

Al 12’ mister Colucci prova a ravvivare l’attacco gialloblu’:dentro Santos e D’Agostino, rispettivamente al posto di Zigoni e Pandolfi.

Al 21’ e’ la Turris a sfiorare il gol con un colpo di testa di Maniero in area, deviato in corner alla grande da Barosi.

Al 23’ azione di Mignanelli sulla sinistra , il terzino entra in area e conclude di poco fuori.

Al 45’ e’ la Juve Stabia a sfiorare il colpaccio: cross da sinistra rasoterra di Mignanelli, D’Agostino impatta di piatto a centro area ma mette fuori. Nel finale la Turris prova a sorprendere la Juve Stabia ma il risultato non cambia.

Tabellino:

TURRIS (4-3-3): Perina 5.5; Vitiello 6 Di Nunzio 5.5 Frascatore 6 Boccia 6; Haoudi 6.5 (43’ st Zampa sv) Ardizzone 6.5 (35’ st Acquadro sv) Franco 6; Ercolano 6.5 Maniero 7 (46’ st Longo sv) Stampete 6 (1’ st Gallo 6). All. Fontana 6.5.

JUVE STABIA (4-3-3): Baroni 7; Maggioni 5.5 Altobelli 6 Caldore 6.5 Mignanelli 6.5; Scaccabarozzi 6 Berardocco 6 Ricci 5.5 (43’ st Gerbo sv); Guarracino 6 (39’ st Bentivegna sv) Zigoni 5.5 (17’ st Santos 6) Pandolfi 5.5 (17’ st D’Agostino 6). All. Colucci 6.

Arbitro: Petrella di Viterbo 5.5.

Marcatori: 3’ st Maniero (T), 6’ Caldore (JS)

Ammoniti: Boccia (T), Scaccabarozzi (JS), Mignanelli (JS), Pandolfi (JS), Maniero (T), Fontana (all.,T), Franco (T), Ercolano (T).

Note: spettatori circa 2.500. Angoli 10-1. Recupero: 0’ pt – 4’ st. Prima dell’inizio della partita, osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli.

Domenico Ferraro