Un’operazione di pulizia straordinaria del territorio comunale dai rifiuti di diversa natura, pericolosi e non, illecitamente abbandonati lungo le sue strade, più o meno periferiche. Nelle scorse ore diverse arterie viarie di Pollena Trocchia sono state interessate da un cospicuo intervento teso alla tutela dell’ambiente e al ripristino del decoro urbano: tra le altre, in particolare, via Pistoni, via Guindazzi, via Duca della Regina, che sono state ripulite dall’immondizia ivi sversata.

«Gli interventi di queste ora rispondono ai comportamenti disdicevoli di quella quota residuale di cittadini, non solo del posto, che non si rassegnano al rispetto delle regole, ristabilendo pulizia, decoro e salubrità.

Purtroppo l’inciviltà è difficile da estirpare, e tra i tanti modi in cui questa si declina c’è anche l’abbandono indiscriminato di rifiuti di varia natura in strada, nonostante l’impegno di questa amministrazione per garantire efficacemente e costantemente i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, il ritiro domiciliare degli ingombranti e la possibilità di consegnare i rifiuti anche direttamente presso l’isola ecologica cittadina, che osserva orari di apertura che cercano di andare incontro alle esigenze dell’intera cittadinanza» ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Pollena Trocchia, Arturo Cianniello.

«Non solo sono stati prelevati da diversi punti sensibili del nostro paese imballaggi in materiali misti, plastica, rifiuti ingombranti, rifiuti urbani indifferenziati, miscele bituminose e residui di terreno e rocce, ma nel corso di questi ultimi giorni si è provveduto inoltre a un riassetto generale del territorio, che è servito anche a liberare le strade cittadine dai residui dei botti di Capodanno, rifiuti pericolosi altamente inquinanti, che sappiamo quanto dannosi possono essere per l’incolumità pubblica e privata anche a distanza di giorni» ha concluso il sindaco del comune vesuviano, Carlo Esposito.