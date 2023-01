Durante le festività natalizie, grazie ad un’iniziativa dell’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco e al sostegno dei commercianti locali, si è tenuto il “Winter Festival”. Un palinsesto di 50 spettacoli in musica, concerti e manifestazioni culturali e teatrali. Il primo evento il 4 dicembre mentre l’ultimo si è tenuto il 7 gennaio con il concerto del mostro sacro della musica jazz e blues napoletana James Senese.

Il sindaco Gianluca Del Mastro per l’occasione ha scelto una simbolica location. Il palco è stato montato in via Terracciano, cuore pulsante del commercio pomiglianese. Come dichiarato dal primo cittadino le attività locali dopo lo stop pandemico e la crisi economica causata dai rincari energetici conseguenza della guerra russo-ucraina, hanno avuto bisogno di supporto e sostegno. Gli eventi di questo periodo sono stati da stimolo per i cittadini per scendere nelle strade e acquistare nei negozi del posto a sostegno dei commercianti.

Pomigliano, grande successo per James Senese alla chiusura del “Winter Festival”

James Senese è un artista partenopeo, sassofonista, autore, cantante e attore. Il suo sassofono è conosciuto in tutto il mondo. Durante la carriera ha collaborato con prestigiosi artisti tra i quali Gli Evans, Art Ensemble of Chicago, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile. Numerosi i cittadini accorsi per seguire questo straordinario evento nel cuore della città. Un concerto durato circa due ore che hanno divertito i presenti.

Il sound di Senese dal rock al jazz al soul al funky ha irradiato le strade principali della città chiudendo in grande stile il palinsesto del Winter Festival. Un festival al posto delle luminarie: un’idea che all’inizio ha un po’ scontentato tutti, ma che poi si è rivelata un’alternativa in grande stile convincendo tutti.

“Il mio ringraziamento va ai commercianti che hanno sostenuto il Winter Festival”

Prima del concerto il sindaco ha tenuto il suo discorso di chiusura della manifestazione. I suoi ringraziamenti sono andati all’artista che ha concluso il palinsesto, ai cittadini e ai commercianti. La scelta di montare il palco in via Terracciano non è stata casuale e il primo cittadino spiega perché: “Abbiamo scelto di dare il concerto di Senese in via Terracciano che rappresenta il cuore del commercio locale. Il mio ringraziamento va ai commercianti che hanno sostenuto il Winter Festival e il mio monito va ai cittadini pomiglianesi a cui chiedo di spendere nei nostri negozi per sostenere le nostre attività commerciali su cui si fonda l’economia cittadina”.

Con lo spettacolo di Senese si è concluso il Winter Festival ma il sindaco ha annunciato nuovi e interessanti appuntamenti con la tradizione la cultura e la musica nostrana. “Stiamo preparando – ha detto Del Mastro – nuovi appuntamenti per il futuro, primo fra tutti il carnevale tradizionale pomiglianese a febbraio, con tutte le tradizioni che da sempre hanno caratterizzato il carnevale pomiglianese e in estate il ritorno del Summer Festival con una serie di eventi e spettacoli culturali e musicali”.

Cinzia Porcaro

(Foto Salvatore De Falco)