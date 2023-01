Tempo di ripresa dell’attività agonistica in casa Centro Basket Torre Annunziata dopo le vacanze natalizie. Gli Under 19 superano i cugini di Castellammare di Stabia e si assestano al quinto posto in classifica. Dopo un inizio balbettante la formazione capitanata da Antonio Izzo mette il muso avanti e controlla l’incontro in modo agevole. Prossimo impegno in quel di Sorrento per l’ultima gara del girone di andata.

Ricominciano gli allenamenti anche per l’Under 14 e tutti i gruppi Minibasket in attesa di disputare nuovi incontri e nuovi tornei nazionali. Con gli allenamenti nelle palestre della scuola media Pascoli riprende anche il servizio bus a domicilio (per info 3355429721) ed a breve saranno disponibili anche i palloni da basket personalizzati. Un inizio di anno nuovo davvero scoppiettante in casa CBTA che vedrà impegnati tanti ragazzi desiderosi di riaffacciarsi nel mondo della palla a spicchi.