E’ Antonio Marigliano ed ha 35 anni l’ultras del Napoli, arrestato nella serata odierna dalla Digos partenopea. L’uomo ha precedenti di polizia e risulta essere parte del gruppo “brigata Carolina”, della curva A dello stadio Diego Armando Maradona.

Il “tifoso“, tratto in arresto per possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive e denunciato per rissa aggravata, è stato riconosciuto attraverso la visione ed analisi delle immagini contenute nei video relativi agli scontri tra tifosi napoletani e romanisti avvenuti nella giornata di ieri presso l’area di servizio Badia al Pino in provincia di Arezzo.

A Marigliano, che abita nel quartiere San Giovanni a Teduccio, è stato notificato un arresto in flagranza per differita. Nei prossimi giorni, difeso dall’avvocato Emilio Coppola, Marigliano sosterrà l’udienza di convalida davanti al giudice.