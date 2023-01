Castellammare, inchiesta ex Cirio: a processo gli ex parlamentari Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo

Il gup del Tribunale di Torre Annunziata ha quindi deciso per il giudizio per tre presunti episodi di corruzione contestati dai pm della Procura oplontina

Inchiesta ex Cirio di Castellammare di Stabia: andranno a processo gli ex parlamentari di Forza Italia Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo. A riportare la notizia è stato questa mattina il quotidiano “Il Mattino“. Cesaro e Pentangelo sono coinvolti nell’inchiesta “Olimpo” incentrata sulla riqualificazione dell’ex fabbrica.

Il gup del Tribunale di Torre Annunziata ha quindi deciso per il giudizio per tre presunti episodi di corruzione contestati dai pm della Procura oplontina. Andranno a processo, con prima udienza fissata a giugno, oltre a Cesaro e Pentangelo, anche l’imprenditore Adolfo Greco, Angelina Annita Rega, Antonio Elefante e Maurizio Biondi.

Inchiesta ex Cirio: a processo gli ex parlamentari Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo

La vicenda è legata al filone dell’inchiesta “Olimpo III”. Ha visto coinvolti i due parlamentari per vicende risalenti a quando entrambi erano presidenti dell’allora Provincia di Napoli. In particolare, gli episodi contestati riguardano tre presunti episodi di corruzione. Episodi che vedevano protagonista l’imprenditore Adolfo Greco, in relazione al futuro del complesso immobiliare dell’ex Cirio di Castellammare di Stabia.

La presunta corruzione

I fatti riguardano gli anni 2014 e 2015. L’inchiesta ipotizza alcuni episodi di episodi di corruzione da parte di Adolfo Greco nei confronti di Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo. L’obiettivo sarebbe stato quello di nominare all’ex Provincia un commissario ad acta per accelerare l’iter di rilascio dei permessi a costruire. Dopo la notizia delle indagini in corso l’amministrazione comunale dell’allora sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino bloccò completamente la procedura.