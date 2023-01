Si definisce come un polo di sviluppo locale equo solidale e sostenibile, un centro culturale e di servizi alla persona: lo sfondo di questo spazio nel cuore della città è l’incantevole Villa Fernandes, un edificio dei primi del ’900 situo in Via A.Diaz n.144

Recente e di particolare curiosità la nuova area interamente dedicata ai ragazzi e al loro ascolto da parte dell’associazione onlus Centro Giovani Agorà.

A partire da venerdì 13 gennaio e per tutti i venerdì dalle ore 16 alle ore 18 il servizio sarà disponibile e sarà possibile prenotarsi telefonicamente oppure scrivendo a infotimeout@giovaniagora.org.

Sempre di più il tema della propria interiorità e l’esigenza di parlare e farsi ascoltare escono dalla sfera dei tabù che la nostra società porta con sè come fardelli, per divenire argomenti di vita quotidiana e motivi di orgoglio della nostra città.

Più di tutti diventano finlamente protagonisti i giovani dell’età adolescenziale e post adolescenziale con i loro pensieri, problemi ed incertezze riguardo al futuro che meritano di essere ascoltati ed aiutati per diventare gli adulti di domani.

Parlare non è una vergogna: risolvere oggi situazioni complicate in famiglia, nelle relazioni sentimentali o con se stessi, non può che essere un elemento positivo per un percorso di consapevolezza del proprio io e per imparare a vivere al meglio la società che ci circonda.