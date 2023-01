Smantellato un gruppo specializzato nel narcotraffico nei Comuni di Mondragone e Sessa Aurunca. 8 persone sono destinatarie di misure di custodia cautelare, 5 in carcere e 3 ai domiciliari, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Narcotraffico nel Casertano: 8 arresti tra Mondragone e Sessa Aurunca

Le indagini dei carabinieri di Sessa Aurunca, coordinate dalla Dda di Napoli, hanno fatto emergere che, grazie anche al potere intimidatorio esercitato sul territorio dal vertice del gruppo, era stata creata e gestita, a carattere monopolistico, una piazza di spaccio particolarmente remunerativa negli stretti vicoli del centro storico di Sessa Aurunca.

Per le attività di spaccio, gli indagati si sarebbero avvalsi di una rete organizzativa complessa realizzata per rendersi quanto più possibile immuni dalle indagini, nell’ambito della quale le comunicazioni e i movimenti avvenivano con un linguaggio criptico e utenze esclusivamente riservate alla vendita delle dosi, e persino le vetture erano usate solo per le consegne o l’approviggionamento di stupefacente.

La piazza di spaccio difesa con violenze e minacce

Violenze e minacce hanno impedito ad altri gruppi criminali di introdursi nella piazza di spaccio, ma anche i tossicodipendenti erano costretti ad acquistare droga solo da appartenenti al gruppo. Durante l’attività investigativa sono stati eseguiti numerosi arresti in flagranza e denunce, non che’ documentati oltre mille episodi di spaccio al dettaglio.