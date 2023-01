Dopo tre anni ritornano a Sant’Antonio Abate la Fiera Abatese e la Sagra della Porchetta.

Si parte il 13 gennaio 2023 mentre il 17 ci saranno la tradizionale accensione del ceppo e la fiera degli animali. Il 18 appuntamento con il concerto gratuito di Andrea Sannino prima del gran finale del 22 gennaio.

Sant’Antonio Abate: dopo tre anni tornano la Fiera Abatese e la Sagra della Porchetta

L’amministrazione del Comune abatese è dunque pronta a organizzare nuovamente l’evento più sentito dai suoi concittadini. Sant’Antonio Abate, dopo il successo del “Vivi 80057 Christmas”, è pronta a valorizzare le proprie tradizioni. L’amministrazione del sindaco Ilaria Abagnale sta dando grande lustro e slancio al territorio. Le feste natalizie appena trascorse hanno visto arrivare visitatori da svariate parti d’Italia per ammirare la bellezza delle luci natalizie e vivere la magia del Natale.

Sant’Antonio Abate si prepara ad accogliere numerosi visitatori

“Valorizzeremo il presente delle attività produttive, la crescita che il nostro paese sta registrando, il futuro che lasceremo ai nostri figli, intriso della più bella tradizione da tenere in vita”, le parole con cui Ilaria Abagnale con un post social ha annunciato le date dell’evento. Ancora una volta Sant’Antonio Abate si prepara ad accogliere numerosi visitatori e questa volta mostrerà la sua anima più tradizionale.

Gli abatesi sono pronti ad accoglierli con la loro cordialità e sarà anche l’occasione di mangiare il tradizionale panino con la porchetta. Gli anni della pandemia avevano impedito questo evento, e non è un caso che si sia scelto come grande ospite Andrea Sannino: durante l’emergenza sanitaria tutti abbiamo cantato una sua canzone dai balconi. Il 18 la canteremo in piazza, degustando un ottimo panino con la porchetta a Sant’Antonio Abate.

Michele Mercurio