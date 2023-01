Tananai non si ferma più: anche la data di Napoli è sold out

Tananai inizia il 2023 con un altro sold out, a Napoli, e l’annuncio di un nuovo palazzetto per il tour “Rave, Eclissi Live 2023” previsto nel mese di maggio. Dopo il tutto esaurito delle date di Milano e Roma e i rispettivi spostamenti dei concerti al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport, anche la data di Napoli è sold out e cambia venue al Palapartenope, nella stessa data precedentemente prevista, venerdì 5 maggio.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova venue. I biglietti per il live al Palapartenope saranno in prevendita dalle ore 18 di oggi 10 gennaio su Ticketone.it, Etes.it e nei punti vendita abituali. Dopo l’appuntamento del prossimo febbraio sul palco del Teatro Ariston, dove Tananai sarà in gara al 73esimo Festival di Sanremo con il brano “Tango”, il tour Rave, Eclissi Live 2023, prodotto da Friends and Partners, sarà occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “Rave, Eclissi Live”, il suo primo album di inediti.

A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli (precedentemente alla Casa della Musica – sold out), per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6 maggio (precedentemente all’Atlantico Live – sold out), emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio (precedentemente al Fabrique il 18 maggio – sold out), continuando mercoledì 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Gran Teatro Geox.

Sono 15 i brani che compongono “Rave, Eclissi”, album prodotto dallo stesso Tananai e la co-produzione in alcune tracce di Simonetta (Davide Simonetta). Il disco contiene le già note e apprezzate da pubblico e critica “Abissale” (disco d’oro), “Pasta”, “Sesso occasionale” (doppio disco di platino), “Esagerata”, “Maleducazione” e la hit “Baby Goddamn” (triplo disco di platino, 4° canzone più ascoltata in Italia nel 2022 su Spotify, in top10 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti del 2022).