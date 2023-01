Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli in piazza Guglielmo Pepe, corso Garibaldi e nelle vie Padre Rocco, Gian Battista Manso, Padre Ludovico da Casoria, Luigi Serio e Michelangelo Ciccone.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 22 motoveicoli e 25 autovetture poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa; inoltre, sono stati rimossi in via Lavinaio numerosi paletti in metallo abusivamente installati sul suolo pubblico.