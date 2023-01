Via libera al trasporto gratuito per i bambini con disabilità a Pimonte. Fino al prossimo 20 gennaio, sarà possibile presentare le domande per usufruire del servizio di accompagnamento gratuito ai centri terapeutici per bambini e ragazzi con disabilità. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Somma, nel corso di un intervento pubblico.

Pimonte, via libera al trasporto gratuito per i bambini con disabilità

“C’è finalmente la possibilità – afferma – di usufruire in modo del tutto gratuito di un servizio davvero importante per tutti i bambini e i ragazzi affetti da disabilità. Nei nostri incontri con i cittadini – continua – spesso ci è stata sottoposta l’importanza di questo servizio”. I termini per partecipare (e tutte le informazioni a riguardo) sono presenti nell’avviso on – line sul sito del Comune e sulle pagine social dell’ente pimontese.

“I nostri uffici sono a completa disposizione”

“Per chi avesse bisogno di ulteriori chiarimenti – conclude il primo cittadino – i nostri uffici sono a completa disposizione. Inoltre, tutti i genitori interessati al servizio sono invitati a partecipare ad un incontro informativo presso la casa comunale, in programma oggi pomeriggio alle ore 17. Cominciamo il periodo post – festività natalizie con la comunicazione di un servizio davvero utile per la nostra comunità”.