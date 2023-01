Archiviata la sconfitta contro Intec Service SG Volley, arriva per la società azzurra la semifinale Coppa Campania: Volley Napoli in campo contro Matese. Giunto al termine il girone d’andata, la Serie C regionale è in pausa per fare spazio alle fasi finali della Coppa Campania. Grazie al posizionamento in campionato, le ragazze del Volley Napoli giocano la semifinale fuori casa contro Carbat Matese.

La squadra sfidante milita nel girone B della Serie C campana ed è a quota 27 punti: punteggio pieno con nove vittorie in nove partite. Un’avversaria senza dubbio di livello per le partenopee, che si preparano a vivere un emozionante match per accedere alla finale di Coppa Campania.

Dall’altro lato del tabellone si preparano a scendere in campo invece Intec Service SG Volley, tra le mura amiche del Palasport di San Giorgio del Sannio, e Com Cavi Volley Meta. L’altra semifinale si svolgerà in contemporanea, quindi sempre sabato 14 gennaio alle ore 18:00. Con il piazzamento al secondo posto in campionato, le azzurre dovranno affrontare la squadra avversaria in trasferta. Il match avrà luogo alla Palestra SM Settembrini a Gioia Sannitica in provincia di Caserta.

«Non ci tiriamo indietro per questa partita importante». Questa la carica di mister Alessandro Maione al termine della partita contro SG Volley. «Questa settimana siamo stati un po’ colpiti da influenze e problematiche fisiche. Durante la partita il nostro centrale De Santis ha subito questa piccola distorsione, ma speriamo riesca a recuperare in fretta».