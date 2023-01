Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Ludovico Antonio Astore un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 4 stecche di hashish del peso di circa 7 grammi, un cellulare e 75 euro.

Un 22 enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; inoltre, i poliziotti hanno accertato che il veicolo su cui viaggava era sottoposto a sequestro amministrativo ed era intestato ad un 39enne napoletano che, rintracciato, è stato a sua volta denunciato per omessa custodia di veicolo già sottoposto a sequestro.