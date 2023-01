La cultura “urban” è sempre più in voga tra i ragazzi e sneakers, felpe e tute richiamano il nuovo stile di vestire: il Forum dei Giovani di Sant’Antonio Abate ha deciso di organizzare un evento, “Hypness”, per richiamare questi concetti. Numerosi tipi di sneakers sono stati esposti nel Parco Naturale richiamando moltissime persone accorse per condividere un conviviale momento di stile e cultura.

Sant’Antonio Abate, grande successo per “Hypness”: “Creeremo tante opportunità per i giovani”

L’evento ha visto la partecipazione di alcuni giovani artisti, tra cui il dj abatese Davide Attena, i ragazzi di “Twins Design Studio”, di “081_resell”, della startup “ginseria”. La manifestazione è stata l’opportunità per i ragazzi di capire anche l’importanza del riutilizzo, in quanto molte sneakers presenti erano vecchie scarpe messe a nuovo, in gergo “revampizzate”. Un bellissimo messaggio di riciclo e di non spreco.

“Siamo felici che l’evento abbia ottenuto un ottimo riscontro”

Soddisfazione anche da parte del sindaco Ilaria Abagnale, che parlando dell’evento ha detto: “Siamo felici che l’evento abbia ottenuto un ottimo riscontro e che abbia offerto loro un ruolo di vero e proprio protagonismo e partecipazione attiva alla vita sociale, che continuerà nel tempo. Creeremo tutte le opportunità affinché ‘Hypeness’ possa crescere negli anni e con esso la consapevolezza delle potenzialità individuali dei nostri giovani, affinché continuino a credere che qui, a Sant’Antonio Abate, c’è tutto lo spazio necessario a costruire il futuro che cercano! Grazie, ragazzi. Siamo con voi!”.

Michele Mercurio