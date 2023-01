Ancora disagi per gli utenti della Circumvesuviana alle prime luci dell’alba di questa mattina, quando diversi pendolari della linea Napoli-Sorrento sono stati costretti a una marcia forzata lungo i binari nei pressi della stazione di Moregine.

Il treno Eav in panne per un problema alla linea aerea, e foto dell’esodo dei passeggeri verso la stazione successiva di Pompei Villa dei Misteri che fanno il giro dei social. La foto mostra i viaggiatori scesi dal treno che da Sorrento era diretto a Napoli e fermatosi per un problema alla linea elettrica appunto tra le stazioni di Moregine e Pompei Villa dei Misteri.

A postarla è la pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, luogo social dove, spesso con tanta ironia, si raccontano le sorti dei pendolari che si servono delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno.

Foto, commenti e video, l’amara ironia dei pendolari

Il commento all’immagine è carico di sarcasmo: “Quelli che vedete in foto – è scritto – sono i passeggeri del treno proveniente da Sorrento (andato in avaria all’altezza di Moregine, causando la sospensione della linea) che hanno deciso di raggiungere a piedi la stazione di Pompei, percorrendo i binari in un vero e proprio pellegrinaggio spirituale, utile a espiare tutte le colpe della propria esistenza: in primis quella di aver scelto la Vesuviana come mezzo di trasporto“.

Video e meme si sono moltiplicati su Facebook e Instagram, la fantasia e la rabbia si è trasformata in amara ironia per i tanti viaggiatori costretti al supplizio quotidiano di una linea ferroviaria al limite tra fantascienza e letteratura gotica.

Vesuviana State of Mind

Sull’argomento sarà presto in vendita il volume “ Vesuviana State of mind. Guida semiseria al treno più pazzo del mondo“. Dal successo della pagina Facebook, il libro si pone come un manuale sui generis, forgiato per condurre neofiti e veterani alla scoperta di quel micromondo chiamato Circumvesuviana, una realtà dove gli eventi e le dinamiche più assurde appartengono alla mera quotidianità. All’interno del saggio, poliedrico quanto il suo universo di riferimento, capiterà quindi di imbattersi in un Test di logica Vesuviana, oppure in un capitolo dedicato al picaresco rapporto tra turisti e pendolari, passando per gli intramontabili misteri irrisolti che, da anni, rendono insonni le notti di migliaia di viaggiatori. “. Dal successo della pagina Facebook, il libro si pone come un manuale sui generis, forgiato per condurre neofiti e veterani alla scoperta di quel micromondo chiamato Circumvesuviana, una realtà dove gli eventi e le dinamiche più assurde appartengono alla mera quotidianità. All’interno del saggio, poliedrico quanto il suo universo di riferimento, capiterà quindi di imbattersi in un Test di logica Vesuviana, oppure in un capitolo dedicato al picaresco rapporto tra turisti e pendolari, passando per gli intramontabili misteri irrisolti che, da anni, rendono insonni le notti di migliaia di viaggiatori.

Servizio bloccato per tutta la mattinata

Per la cronaca il problema alla linea aerea si è protratto per tutta la mattinata ed è stato risolto solo dopo le 13:00, causando non pochi disagi ai pendolari, in particolare con la sospensione del servizio tra le fermate di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tanto da costringere Eav ad istituire un servizio sostitutivo su gomma.