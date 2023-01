La sua battaglia principale l’associazione “Young Space” la sta combattendo contro il bullismo ed il cyberbullismo: “Credo non si debba pretendere tutto dalla scuola, ci deve essere una collaborazione con le famiglie per l’educazione dei giovani”, ha spiegato il presidente Desiderio D’Amato. L’associazione collabora con la parrocchia del Santo Spirito di Castellammare di Stabia il cui parroco, don Salvatore Abagnale, è anche il vicepresidente dell’associazione.

Castellammare: Young Space, l’associazione che lotta contro bullismo e cyberbullismo

Da poco si è conclusa l’iniziativa che ha visto l’associazione donare libri di fiabe e racconti insieme a calze con dolciumi ai bambini ricoverati presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Un evento reso possibile anche grazie alla caposala Raffaella Spada e alla dottoressa Rosanna di Concilio. “Sappiamo bene – ha spiegato il presidente – che la permanenza in ospedale non è una cosa piacevole, soprattutto nelle festività natalizie sia per i bambini, sia per i genitori, non è facile. È sempre un piacere scorgere la gioia nei loro volti per un regalo inaspettato. Quest’anno grazie all’idea dei nostri soci Amalia Bernardo e Gennaro De Marco abbiamo lanciato l’iniziativa”.

Al via l’iniziativa #iodiconoalbullismo

Young Space lancerà a breve uno spot sui propri canali social con l’hashtag #iodiconoalbullismo, al quale prenderanno parte esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport. L’associazione gestisce anche, in collaborazione con don Maurizio Molino, il parroco della Chiesa di Santa Maria del Carmine a Santa Maria la Carità, uno spazio di ascolto denominato “Insieme possiamo farcela”.

Young Space ha messo a disposizione della comunità varie figure professionali, tra cui una specialista in Pediatria, Rosanna di Concilio, direttrice dell’Uoc dell’ospedale Umberto I; la psicologa e psicoterapeuta, Rosanna Calabrese; Annalucia Galizia, esperta in bullismo e cyberbullismo; Angela Ammendola, psicologa esperta in disturbi dello spettro autistico. Per accedere al servizio, che è totalmente gratuito, basterà o inviare una mail a spazioascolto@youngspace.it, oppure prenotarsi ai seguenti numeri : 08187443507, 3495290180, 3288151108, 3339260946.

Il Premio “Eccellenze Campane”

L’associazione ha anche ideato il Premio “Eccellenze Campane” dedicato a chi con il proprio lavoro hanno dato lustro alla comunità. Negli ultimi anni il riconoscimento è andato al consigliere regionale Francesco Cascone, al cantante Luca Marzano, meglio noto al pubblico nazionale e internazionale come AKa7even, al tenore Francesco Malapena, all’imprenditore Pasquale Sicignano per le sue eccellenze sartoriali. ” Vogliamo creare una rete di associazioni. – ha concluso D’Amato – Collaboriamo già con due realtà molto attive, ‘Os…Are’, la cui referente è Annalucia Galizia, e ‘Nasi Rossi Clown Therapy’, presieduta da Francesca Colombo”.

Michele Mercurio