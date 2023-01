La FIR Campania pronta a rinnovare il logo: giovedì 19 gennaio la presentazione sul canale facebook @fircampania. Il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby è pronto a presentare il nuovo stemma araldico che dal prossimo 19 gennaio lo rappresenterà: l’evento social avverrà alle ore 12:00 sul canale FB @fircampania.

Dopo anni di onorato servizio, l’attuale logo – selezionato nel 2017 a seguito di un concorso bandito dal Comitato – lascerà il posto al nuovo stemma che è stato ideato e realizzato dalla Ennemme Boutique Creativa, una agenzia di comunicazione partenopea, seguendo le linee guida raccolte da un questionario pubblico proposto agli utenti sul sito del Comitato regionale.

La nuova grafica, infatti, è stata realizzata sulla base delle preferenze date dagli utenti del web: le domande somministrate erano volte a stabilire quali fossero i paramenti per la realizzazione del nuovo logo. Il questionario ha evidenziato delle caratteristiche necessarie per il restyling dello stemma araldico, che verrà presentato il giorno giovedì 19 Gennaio alle ore 12:00 sul canale Facebook della FIR Campania (https://www.facebook.com/fircampania) attraverso un video che svelerà non solo il restyling ma anche tutte le fasi di progettazione e realizzazione che hanno portato, poi, al risultato finale.

Il presidente della FIR Campania Giuseppe Calicchio ha dichiarato

”Sono molto soddisfatto del lavoro di restyling. Come tutte le iniziative messe in campo dal Comitato, anche questa, è stata portata avanti sulla base di un confronto diretto con i Presidenti, Dirigenti e Funzionari delle società del territorio campano, confronto che ritengo di importanza fondamentale per la crescita comune. Per la realizzazione del nuovo logo è stata molto importante la partecipazione attiva e la raccolta delle preferenze dei tesserati e di tutti gli utenti che hanno dato il loro contributo. Il nuovo logo rappresenterà la FIR Campania portando una ventata di innovazione, rinnovamento e crescita del movimento rugbistico regionale anche in termini di immagine.”

L’incontro

A seguire, il Presidente Calicchio, prenderà parte alla conferenza stampa di presentazione della candidatura di Napoli a Città Capitale Europea dello Sport 2026. La presentazione, in programma il giorno 19 alle ore 15:00 presso la Sala Giunta del Comune di Napoli, si svolgerà alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente del CONI Campania Sergio Roncelli – che per l’occasione illustrerà gli eventi sportivi che si svolgeranno nel 2023 a sostegno della candidatura – e con la partecipazione del ministro dello Sport Andrea Abodi.