Partiranno nella giornata di lunedì gli interventi di ammodernamento dell’Isola Ecologica di via Guindazzi, il sito comunale destinato ad accogliere gli scarti differenziati, ingombranti e speciali prodotti sul territorio di Pollena Trocchia.

«Con questi interventi provvederemo all’ammodernamento del sito, coprendo parte dell’area destinata al conferimento dei rifiuti ancora scoperta, rendendola in questo modo più fruibile e funzionale. Si tratta soltanto dei primi di una serie di interventi pubblici in partenza sul territorio comunale all’inizio di questo nuovo anno» ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pollena Trocchia, Vincenzo Filosa.

«Con questo intervento miglioriamo ulteriormente la nostra Isola Ecologica, strumento essenziale del ciclo dello smaltimento, del recupero e del riciclo dei rifiuti cittadini, e quindi, più in generale, della tutela ambientale, che questa Amministrazione Comunale è sempre al lavoro per tenerla alta» ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Arturo Cianniello.

«Uno dei temi centrali del nostro programma elettorale è l’ambiente, per il quale ci impegniamo quotidianamente, garantendo un efficiente servizio di raccolta porta a porta, di spazzamento stradale, cura del verde pubblico e, laddove necessario, interventi di rimozione straordinaria dei rifiuti illecitamente abbandonati sul territorio comunale, come accaduto nei giorni scorsi. Gli interventi di ammodernamento e copertura dell’Isola Ecologica, in partenza lunedì, si inseriscono in questa stessa direzione, contribuendo a migliorare ed efficientare il sito» ha concluso il sindaco del comune vesuviano, Carlo Esposito.