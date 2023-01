Minacciano le cassiere con una pistola per poi scappare via con l’incasso: è accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata, poco prima dell’orario di chiusura del supermercato preso di mira dai rapinatori.

Torre Annunziata, rapina in un supermercato di via Vittorio Veneto: indagano i carabinieri

A Torre Annunziata i carabinieri della locale stazione ieri sera sono intervenuti intorno alle 20 e 20 in un supermercato di via Vittorio Veneto, 19 per una rapina. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima 3 persone con volto coperto avrebbero minacciato le cassiere con una pistola impossessandosi del denaro contenuto nelle casse.

Il danno è ancora da quantificare e nessuno è rimasto ferito. Nessun colpo è stato esploso. Ad indagare sono i carabinieri della stazione di Torre Annunziata.