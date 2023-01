La Juve Stabia cade in casa contro il Monterosi Tuscia per 3-1. I laziali avevano perso nelle ultime cinque trasferte. I gialloblu’ erano passati in vantaggio con Bentivegna poi hanno dovuto subire il ritorno del Monterosi con le reti di Della Pietra, Piroli e Carlini, nate da marchiani errori difensivi.

Nel movimentato primo tempo la Juve Stabia ha sbagliato un rigore con Santos sull’1-1. La ripresa poi è stata incolore con la Juve Stabia sempre fuori partita al cospetto di un Monterosi ben registrato e attento. Scadente la prestazione della Juve Stabia con mister Colucci che ha cambiato ben cinque elementi dalla formazione titolare con la Turris.

La Juve Stabia si dispone con il 4-3-3 ma mister Colucci cambia gli interpreti a centrocampo e in attacco dove partono titolari Maselli e Gerbo oltre che D’Agostino, Santos e Bentivegna rispetto all’ultimo turno. Il Monterosi risponde con il 3-5-2 con Menichini che lancia in attacco gli ex gialloblu’ Carlini e Della Pietra.

La partita

La prima chance è di marca stabiese: al 9′ D’Agostino di testa in area mette di poco alto sulla traversa. Sono le prove tecniche del gol della Juve Stabia: al 10′ è Bentivegna a realizzare con un bel sinistro in area, dopo aver raccolto una respinta della difesa ospite.

Al 14′ Della Pietra realizza il pareggio su imboccata di Carlini, sfruttando anche un errore nel disimpegno di D’Agostino.

Arriva (18′) il rigore per la Juve Stabia per fallo su D’Agostino in area: sul dischetto va Santos ma il suo tiro di sinistro viene neutralizzato da Forte che devia il tiro. Poi Parlati (31′) a centro area di testa spreca una buona occasione per il Monterosi su cross da destra. Passa il Monterosi con un bel diagonale di Piroli (32′).

Al 43′ Juve Stabia vicina al pari: tiro a giro di D’Agostino e traversa. Al 45′ errore di Gerbo al limite dell’area, ne approfitta Carlini che cala il tris. Il primo tempo termina sull’1-3.

Ad inizio ripresa al 5′ Barosi fa una gran parata su di Gasperi. La Juve Stabia prova a serrare le fila per la riscossa.

Le vespe non riescono a reagire. Il match finisce con la vittoria del Monterosi. Davvero brutta la prestazione delle vespe che perdono di nuovo in casa dopo il match contro il Pescara di fine ottobre.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3) :Barosi 5; Maggioni 5 Altobelli 5 Caldore 5 Mignanelli 5; Scaccabarozzi 5 (26′ st Ricci 5) Maselli 5 (8′ st Berardocco 5) Gerbo 5 (8′ st Pandolfi 5) ; Bentivegna 5.5 (20′ st Silipo 5) Santos 4 (20′ st Zigoni 5) D’Agostino 5.5 All.: Colucci 5.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2) : Forte 7; Mbende 6.5 Borri 6.5 Tartaglia 6.5 (32′ st Giordani 6) ; Piroli 7 Gasperi 6 (32′ st Santoro 6) Lipani 6.5 Parlati 6.5 Cancellieri 6.5 ; Carlini 7.5 Della Pietra 7 (25′ st Tonin 6). All.: Menichini 7.

Arbitro: Leone di Barletta 6. Marcatori: 10′ pt Bentivegna (JS), 14′ pt Della Pietra (MT), 32′ pt Piroli (MT), 45′ pt Carlini (MT). Ammoniti: Mbende (MT), Forte (MT), Ricci (JS), Piroli (MT), Santoro (MT). Note: spettatori circa 1.500. Angoli 4-0. Recupero: 1′ pt -5′ st.

Domenico Ferraro