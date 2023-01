Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi per una segnalazione di una persona che, dopo aver perpetrato un furto, stava tentando di darsi alla fuga.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune persone che stavano trattenendo un uomo ed una di esse ha raccontato che quest’ultimo, poco prima, era entrato nel suo esercizio commerciale ed aveva sfilato un telefono cellulare dalla tasca di una turista per poi darsi alla fuga; il titolare del negozio lo aveva rincorso e raggiunto ma era stato spintonato e colpito con un pugno da un fuggitivo.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso del cellulare e di un coltello a serramanico.

Un 38enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato; infine, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.