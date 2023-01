Sabato 14 gennaio presso la sala operatoria dell’ospedale di Vico Equense si è svolta la prima seduta operatoria nell’ambito dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (Pacc). Prima seduta a cura dell’unità operativa complessa di ortopedia del San Leonardo Castellammare di Stabia, diretta dal dottor Roberto Cirillo.

Ospedale di Vico Equense, al via le sedute operatorie ortopediche

Con cadenza bisettimanale l’equipe ortopedica composta anche dai chirurghi Giovanni Porpora, Lorenzo Panico, Pasquale Ranieri e Luisa Grimaldi eseguirà, presso il “De Luca e Rossano”, interventi di chirurgia che non prevedono pernottamento. L’attivazione del servizio permetterà di trattare, in maniera periodica, patologie elettive come il tunnel carpale, il dito a scatto, le tendiniti della mano, le cisti del polso, l’alluce valgo etc.

L’attivazione del servizio Pacc

A breve verrà riattivata anche una colonna artroscopica per la cura delle patologie meniscali e legamentose del ginocchio e quelle delle cuffia dei rotatori della spalla.

L’attivazione del servizio Pacc, fortemente voluta dal direttore Generale Russo e dal direttore sanitario di presidio di Vico Equense Giuseppe Lombardi, rappresenta il battesimo storico della chirurgia ortopedica presso l’ospedale vicano.

L’iniziativa crea uno spazio per la cura di patologie ortopediche molto diffuse nel territorio. Ha svolto un ruolo determinante nella realizzazione del progetto il direttore della anestesia e rianimazione del presidio dottoressa Matilde De Falco.