Valorizzare la cultura ed il teatro: a Pimonte la seconda residenza artistica su “L’Orlando Furioso”

Valorizzare la cultura e lo spettacolo teatrale: è l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Pimonte, che ha ospitato nel fine settimana la seconda residenza artistica su “L’Orlando Furioso”, del collettivo formato dagli autori, attori e registi neodiplomati alla civica scuola di teatro Paolo Grassi di Milano.

Un gruppo di giovani provenienti da tutta Italia ha scelto di condividere le competenze acquisite nei tre anni di studio teatrale. E di proseguire il lavoro organizzando una seconda tappa del percorso a Pimonte, dove rimarrà in residenza per una settimana a Villa Somma. Il gruppo di artisti si è presentato al pubblico con un evento gratuito lo scorso 14 gennaio, presso il teatro dell’istituto comprensivo “Paride del Pozzo”.

“Il progetto Orlando Furioso – afferma Antonio Somma, tra i protagonisti – nasce dall’unione di tutti i neodiplomati nelle classi Autore Teatrale, Recitazione e Regia della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. L’obiettivo del progetto è quello di studiare una possibilità di teatro collettivo. Che possa vivere anche in luoghi non convenzionali e in cui il lavoro d’attore sia il perno centrale”. Dalla sua fondazione, ne 1951, la scuola di teatro Paolo Grassi è un punto di riferimento per il mondo teatrale italiano.