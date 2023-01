Raffica di furti all’interno del cimitero di via Dei Sepolcri a Gragnano. Sono diverse le lamentele, avvenute a mezzo social, da parte di cittadini che hanno visto scomparire fioriere, piantine, addobbi e ceri. Tuttavia, al momento, non è stata presentata nessuna denuncia formale alle forze dell’ordine.

“A Gragnano ormai neanche i morti vengono più lasciati in pace. – scrive una signora sulle pagine del Comune – E’ vergognoso assistere alla sparizione di fiori e piante che non hanno certamente un valore economico grande, ma sicuramente affettivo nei confronti dei nostri cari defunti. Una situazione insostenibile, che andrebbe avanti dal periodo natalizio, e che appena la scorsa notte ha fatto registrare un altro furto all’interno di una cappella privata. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Nello D’Auria, il quale ha invitato i cittadini a denunciare i furti ai carabinieri.

“Si tratta sicuramente di un fatto increscioso e vergognoso”

“E’ difficile poter risalire agli autori dei furti se nessuno denuncia. – commenta – Anche io ho appreso dai social di questa escalation di razzie che sarebbero avvenute all’interno del cimitero. Si tratta sicuramente di un fatto increscioso e vergognoso.

Va tuttavia sottolineato – continua – che il nostro intervento può essere concreto soltanto quando abbiamo prontezza del furto attraverso una specifica denuncia. In caso contrario, infatti, anche l’acquisizione dei filmati della videosorveglianza diventa difficile”. Un appello pubblico, dunque, quello rivolto dal sindaco ai cittadini gragnanesi vittime di furto, al fine di far partire l’indagine da parte delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili.