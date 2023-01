Sabato sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mattiulli, hanno notato un uomo con una bicicletta che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa al conducente di un’autovettura; i due, alla loro vista, si sono allontanati in direzioni differenti.

I poliziotti, giunti all’incrocio tra via Mattiulli e via Ferrioli, hanno raggiunto lo spacciatore che, in quel momento, ha scagliato contro la volante la sua bicicletta per tentare la fuga a piedi ma, non senza difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 16 stecche e 2 pezzi di hashish del peso di circa 64 grammi e 250 euro; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 2 taglierini ed altri 680 euro.

Un 37enne marocchino con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.