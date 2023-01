Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno effettuato un controllo in vico Carrozza ad Ercolano presso l’abitazione di un 32enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, accertando che lo stesso, poco prima, si era allontanato dal proprio domicilio; lo hanno pertanto arrestato per evasione.