L’allerta meteo agita la vigilia di Napoli-Cremonese. In queste ore, Lega calcio e autorità cittadine stanno valutando l’ipotesi, clamorosa, di rinvio del match di questa sera in vista del possibile peggioramento del tempo.

La Protezione Civile, sia oggi che domani, ha disposto un’allerta arancione. In ogni caso, la decisione definitiva verrà presa attorno alle 17,30, dopo un ulteriore vertice tra il Napoli, la Cremonese, prefettura e delegati della Lega Calcio.

Allo stadio Maradona è in corso un sopralluogo che vede impegnati i vigili del fuoco, incaricati della prefettura e delegati della Lega Calcio, ovviamente presenti i dirigenti del Napoli.

In attesa di quella che è la decisione finale, si va verso il regolare svolgimento della gara con inizio alle ore 21 e diretta su Canale 5 ma si potrebbe optare per le porte chiuse per via dell’allerta meteo.