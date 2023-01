Risparmia alla grande con le promozioni e i coupon eFarma

Una delle parafarmacie online più conosciute in Italia è eFarma, realtà che propone attraverso un estore online farmaci da banco, diverse tipologie di integratori e prodotti farmaceutici, alimentari e sanitari, inviandoli comodamente a domicilio.

Scegliere eFarma significa avere a disposizione moltissimi articoli in grado di garantire il benessere di tutta la famiglia. A completare il catalogo è anche una sezione riservata ad alimenti, antiparassitari, collari, articoli per la toelettatura e accessori riservati agli amici a 4 zampe.

Approfitta delle Promozioni del Mese

Le persone che, raggiunto il sito ufficiale eFarma, desiderano risparmiare sul prezzo di listino, possono rivolgere l’attenzione alle “Promozioni del Mese“. La sezione, infatti, è ricca di proposte selezionate in base alla sezione di riferimento. Nella stagione autunnale, ad esempio, si trovano al suo interno diversi articoli da utilizzare per prevenire e contrastare i tipici malanni stagionali, proposti a prezzo scontato. Un’occasione da cogliere al volo per essere pronti ad affrontare freddo, pioggia e vento senza nulla da temere, e facendo felice il portafoglio.

Extra risparmio con i coupon eFarma

Chi nutre una vera passione per lo shopping online è consapevole di come, acquistando in Rete, sia possibile beneficiare di prezzi più convenienti rispetto a quelli normalmente praticati dai negozi tradizionali. E questo, in diversi casi, avviene grazie all’attivazione dei codici sconto, un metodo promozionale che ricorda molto da vicino i buoni cartacei diffusi anni fa.

Le piattaforme specializzate nel mettere gratuitamente a disposizione degli utenti tali codici promozionali offrono, in diversi momenti dell’anno, diversi coupon eFarma, come ad esempio il codice che applicato a carrello sul sito ufficiale della parafarmacia farà ottenere uno sconto di 10 euro su una spesa di importo minimo pari a 60 euro.

L’attivazione avverrà inserendo tale codice nel box di testo posto all’interno della pagina del carrello, e cliccando sul pulsante “Applica”. L’operazione porterà l’importo complessivo da pagare a ridursi automaticamente.

Non perderti il Fuori Tutto

eFarma, oltre ad avere a cuore la salute degli italiani, è sempre attenta a presentare gli articoli del proprio catalogo a prezzi davvero competitivi. Collegandosi all’eshop è possibile usufruire di soluzioni su misura per chi è costantemente alla ricerca del risparmio. Tra le sezioni dedicate alla convenienza, a beneficiare del massimo apprezzamento degli utenti è il “Il Fuori Tutto“.

Tornando spesso a far visita a questa sezione si incontreranno prodotti di cosmesi, articoli per l’igiene personale, cerotti, mascherine di tutti i tipi e tanto altro. Ad accomunare i diversi articoli è il prezzo davvero basso in confronto a quello di listino.

eFarma aggiorna costantemente il Fuori Tutto, consentendo a prodotti di tutte le categorie merceologiche del catalogo di entrare a farne parte a rotazione. In questo modo, chiunque ha la possibilità di comprare quanto desiderato risparmiando.

Usufruisci della spedizione gratuita

Le spese di spedizione rappresentano, per diverse aziende che hanno scelto di vendere prodotti e servizi online, un vero tallone d’Achille. Una parte non indifferente di habitué dello shopping online, infatti, preferisce investire qualche euro in più nei prodotti da acquistare piuttosto che pagare per ricevere a casa quanto ordinato.

Alcuni eshop, per ovviare al problema, riconoscono spese gratuite su ordini superiori a un certo limite di spesa ma, spesso, tale limite è davvero elevato. eFarma, in questo ambito, ha scelto innanzitutto, di limitare le spese di consegna a soli 4,99 euro. E, con ordini dai 19,99 euro in su, somma facilmente raggiungibile, l’invio è completamente gratuito.