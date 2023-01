Victoria Marra vittorioso in casa del Sapri. Dopo il 2-1 dell’andata le due squadre tornano ad affrontarsi nel girone D di Promozione della Campania per il turno numero 17. Allo Stadio Comunale “Matteo Covone” di Sapri, due compagini agli antipodi per quanto concerne la situazione in classifica. A dirigere la gara il signor Luigi Ascione, della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dal I Assistente – Tiziano La Monica, ed il secondo Christian Santonicola.

In campo il Sapri si posiziona con il 4-3-3 Colella tra i pali, Picciocchi, Giudice, Iasevoli e Taambasco a comporre la retroguardia, area mediana del campo occupata da Giovanni Iasevoli con Menta e Russo ai lati, in avanti tridente composto da Costanzo, Ciociaro e Garofalo. A disposizione Baulino, Pifferi, De Luca, Scarpitta, Jaridi, Cilione, Spielli, Mangia, Maffongelli. Schieramento a specchio per Alfonso Liguori: Cirillo in porta protetto da Benedetto e Vitiello al centro, Amita e Passerini sulle fasce, a centrocampo Balzano vertice basso, capitan Iapicco e d Di Dato, a creare pericoli dalle parti degli ospiti, e rifornire la punta centrale Daniele Acanfora, ci pensano invece Giammetta e Simeri. A disposizione Pagano, Iuliano, Ferri, Cherillo, Coppola, Tanda, Ascione, Piedepalumbo, Russo.

La partita

Pronti via e al 3’ minuto subito Iapicco si rende pericoloso con una conclusione, dai 30 metri, che costringe Colella a mettere alla prova i suoi riflessi. Al 12’ proprio l’estremo difensore va vicino a diventare assistman, buon rinvio preciso che

Costanzo con un primo tocco controlla bene ma, su copertura di Benedetto, non riesce a far sua la sfera che Cirillo blocca in uscita. Nella prima parte di gara il Victoria Marra costruisce molto dal basso. Al 31’ Colella viene di fatto graziato da Vitiello che, in scivolata, non impatta bene un pallone che altrimenti sarebbe potuto essere quello dell’1-0, ma il vantaggio si fa attendere poco.

AL 32’ i ragazzi di Liguori recuperano la sfera, si prosegue poi con Benedetto ed un possesso palla prolungato che si conclude con l’assist di Passerini per Iapicco. Il 24 conclude in porta e firma il vantaggio. Su ribaltamento di fronte angolo di Menta, Costanzo, che continua ad essere il più pericolo dei suoi, impatta di testa ma Cirillo fa ancora una volta buona guardia e mantiene l’1-0 che resiste per altri 10 minuti quando, su calcio d’angolo dalla destra, Acanfora prende bene posizione e di testai firma il raddoppio. 2-0 e dopo 2 minuti di recupero tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Il secondo tempo

Dentro Cherillo fuori Simeri e si riprende con il secondo tempo. Al 5’ il Sapri cerca di dire la sua ma la conclusione è fuori misura così come quella di Acanfora pochi minuti più tardi, dalle parti dell’area piccola di casa. Minuto 25′ la gara si riapre. Calcio di punizione battuto da Menta con la sfera che gira in area, deviazione di Acanfora chebincide sulla traiettoria senza però trovare il piede di De Luca che va a voto, non altrettanto è per Costanzo che di prima intenzione conclude e batte Cirillo, è 2-1. Tutto torna in discussione ma il Sapri, tranne qualche tentativo, non riesce a cavalcare l’inerzia della rete realizzata ed, anzi, continua a subire le sgroppate della squadra Marrese.

Al 47’ buono il recupero di Ferri che serve subito Acanfora, dopo oltre 90 minuti la stanchezza si fa sentire e il bomber in maglia blu si lascia scippare la palla, poco male, il risultato destinato a non mutare oltre si cristallizza con il triplice fischio del direttore di gara che, dopo 5’ di recupero manda tutti sotto la doccia decretando l’ennesimo successo del Victoria Marra.

La squadra di patron Tafuro prosegue sulla striscia positiva che le consente di mantenere 4 punti di vantaggio sulla Pro Sangiorgese che batte lo Sporting Pontecagnano.

Le dichiarazioni post gara

Alfonso Liguori – allenatore Victoria Marra: “Dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione per poterci giocare qualcosa di importante, da qui a fine stagione. I primi 10 minuti ci siamo studiati un po’, loro erano molto aggressivi ma poi siamo usciti fuori con il palleggio, col nostro modo di giocare, e siamo andati sul doppio vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo cercato di chiuderla più volte ma non siamo stati fortunati e da una nostra disattenzione abbiamo subito gol. I ragazzi sono stati bravi a non concedere nulla agli avversari, anche perché questa squadra, il Sapri, per me è un’ottima squadra. Una squadra molto fisica ma molto brava tecnicamente e nel palleggio, la sua classifica è un po’ bugiarda”.

Giuseppe Cirillo – Portiere Victoria Marra: “In questo girone di ritorno tutte le gare saranno difficilissime, siamo contenti per la serie di risultati positivi ma la cosa fondamentale è non guardare la classifica perché può solamente farti andare fuori strada. Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale. Questo (di Sapri ndr.) è un campo abbastanza particolare, qui ha mosso i primi passi, tra i professionisti, Giuseppe Perrino, che per me è stato come un fratello, a lui, che ora non c’è più, dedico questa vittoria”.