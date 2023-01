Il Santa Maria la Carità a Cercola per continuare la marcia positiva

Prossima gara, valevole per la diciottesima giornata del Campionato di Promozione Girone B, in programma sabato 21 gennaio alle ore 14.30, allo Stadio G. Piccolo di Cercola

Sabato 21 gennaio alle ore 14.30, allo stadio G. Piccolo di Cercola, andrà in scena la partita Cercola – Santa Maria la Carità, gara valevole per la diciottesima giornata del Campionato di Promozione Girone B. Il Santa Maria la Carità, che scende in campo per continuare la marcia positiva, nell’ultimo turno tra le mura amiche si è imposta con il risultato di 2-0 sull’Or. Don Guanella Scampia in una gara tutt’altro che semplice, sbloccata al 74’ da Fortunato e chiusa sul tramonto del match da Farriciello.

L’avversario

La compagine di mister Durazzo farà visita al Cercola di mister Barra, che nell’ultima giornata ha espugnato lo stadio di Barano con un netto 1-3 scendendo in campo così: Loffredo, Giacco, Riverso, Rivetti, Crispino, Petrazzuolo, Pastore, Buonocore, Gisonni, Galletta, Giorgio. Le marcature sono state messe a segno da Riverso (x2) e Sabatino. Il miglior marcatore per la squadra napoletana è Buonocore con 6 reti all’attivo. La formazione napoletana sta disputando un campionato di vertice, posizionata seconda nella graduatoria con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con 21 gol segnati e 12 subiti, miglior difesa del campionato al pari del Santa Maria la Carità. Il Cercola arriva alla gara con la capolista Santa Maria da un filotto che la vede imbattuta da 9 partite.

Come seguire il match

Per la gara non è prevista diretta video, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match sul canale telegram: https://t.me/ acdsantamarialacarita.