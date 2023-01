Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Cardinale Guglielmo Sanfelice per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha indicato loro un uomo che, poco prima, sull’uscio del negozio dove lavora, l’aveva importunata; gli operatori lo hanno identificato per un 22enne nigeriano con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale e lo hanno denunciato per molestia o disturbo alle persone.