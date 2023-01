Una serie di percorsi guidati per affrontare e comprendere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, le linee guide per realizzare in questo decennio società più sostenibili. Si chiama “Sulle ali delle Farfalle” la Mostra ideata e realizzata dal Cea ( Centro di Educazione Ambientale) dell’Amp Punta Campanella con il Lea (Laboratorio di Educazione Ambientale) Valle delle Ferriere.

L’evento si svolgerà dal 20 al 26 gennaio a Piano di Sorrento con il patrocinio del Comune. La Mostra sarà aperta dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17 presso il Centro Polifunzionale di via Cavottole a Piano. Venerdì 20 gennaio, alle 10,30, il progetto sarà presentato con un incontro pubblico presso il Centro. L’iniziativa coinvolge in maniera diretta i giovani, in particolare gli alunni del Liceo Artistico Francesco Grandi e del Liceo Scientifico Gaetano Salvemini.

“La Mostra è uno strumento che consente alla generazione presente di riflettere sui 17 obiettivi dell’agenda 2030, appello che le Nazioni Unite hanno rivolto a tutto il Pianeta per non compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni- sottolineano gli organizzatori dell’evento- È un valido percorso formativo per sensibilizzare ciascuno alla tutela e alla protezione della vita sul nostro pianeta e per sollecitare alla ricerca e alla sperimentazione di strategie sostenibili.”

Partecipano anche molti altri Centri di Educazione Ambientale della Rete regionale INFEAS (Informazione Formazione Educazione Ambientale e alla Sostenibilità ) con il contributo dell’Assessorsto all’Ambiente e agli Ecosistemi della Regione Campania.

“Vista l’importanza e la stretta attualità dei temi trattati- spiega il Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace- invitiamo tutti i cittadini, le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni e le associazioni a partecipare”.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai paesi membri delle Nazioni Unite, è un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

È costituita da 17 obiettivi da perseguire per la sostenibilita entro il 2030, non soltanto in campo ambientale, ma anche economico e sociale.