Slot: giocatore vince €120.000 su Getes of Olympus

Un viaggio nell’antica Grecia alla scoperta delle figure mitologiche che hanno scritto la letteratura classica. Così si presenta Gates of Olympus, una slot machine sviluppata da Pragmatic Play che mette in primo piano nientepopodimeno che Zeus, dio del cielo e del tuono, nonché padre di tutti gli dei.

Il tema delle divinità del passato è sfruttato spesso dalle slot, perché i personaggi narrati tra miti e leggende sono estremamente caratterizzati e si rivelano soprattutto popolari. A distinguere maggiormente questa slot nello specifico, però, è la presenza di simboli Multiplier e di una modalità Free Spin con moltiplicatore incrementale, che conferiscono ulteriori soluzioni di vincita al giocatore.

In Gates of Olympus il richiamo alle atmosfere dell’Olimpo non manca mai. La sensazione è costantemente quella di trovarsi in cima al monte degli dei per onorare una sfida epica. D’altronde, se ottenuto di fronte a Zeus, qualsiasi risultato può essere considerato più che legittimo.