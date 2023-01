Giovedì 19 gennaio, alle ore 16.30, presso la sala Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento, si terrà un incontro dal titolo “Opportunità per il territorio”, finalizzato a presentare i nuovi bandi previsti nella strategia di sviluppo locale dei Gal.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sorrento e dal Gal Terra Protetta, vedrà la partecipazione del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, del presidente e del coordinatore del Gal Terra Protetta, Giuseppe Guida e Gennaro Fiume, moderati dalla responsabile dello Sportello Europa del Comune di Sorrento, Silvana Gargiulo.

Cinque i bandi regionali oggetto dell’incontro: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (misura 6.4.1), Contributi per l’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (misura 6.2.1) e Contributi per infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala (misura 7.5.1), con scadenza il 20 febbraio prossimo, ed altri due provvedimenti di prossima pubblicazione.