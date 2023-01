Si sa che il gioco d’azzardo è molto diffuso sul territorio italiano. Eppure ogni zona ha le proprie peculiarità, quote e molto altro. Il gioco d’azzardo è comunque presente in ogni regione italiana, e le quote date da questo articolo ci portano a capire molto sul nostro teritorio e sulle nostre abitudini di gioco e culturali. Sono 21 le province in cui l’ammontare delle giocate effettuate dalla popolazione, su tutti i giochi disponibili su rete fisica, e quindi non contando il gioco d’azzardo online, ha superato, nel 2019, il miliardo di euro.

C’è da dire che l’Italia è un paese ampio, a livello non solo geografico, ma demografico. A questo si aggiunge la parte folkloristica e culturale di questo fenomeno, che ci riporta al fatto che il gioco d’azzardo, per gli italiani è anche un’affermazione della cultura, delle abitudini e dei rituali sociali che hanno a che vedere con il nostro passato.

La Raccolta pro capite

I dati sul consumo pro capite si acquisiscono dividendo il totale delle giocate registrate nelle singole province, per il numero dei maggiorenni residenti in quel territorio, seguendo i dati messi a disposizione dall’ISTAT. Da questi dati vediamo che Prato, Teramo e Rovigo solo le province con una raccolta pro capite più elevata, per quanto riguarda i giochi su rete fisica. Essi propongono un totale di 3.707 euro per Prato, 2054 euro per Teramo e 2042 euro per Rovigo. Dove invece si registrano i dati della raccolta pro capite più bassa sono Agrigento, con 846 euro, Crotone con 839 euro e Enna, con 623 euro. La regione della Campania vanta l’ottavo posto all’interno di questa graduatoria.

Le Province

Le province d’Italia si distinguono anche loro per il tasso pro capite, e vedono la Toscana al primo posto, con Prato. La Raccolta è indice della propensione al gioco d’azzardo in una tale area, mentre la Spesa, che si ottiene sottraendo le Vincite dalla Raccolta, corrisponde alle perdite patite dai giocatori. Il dato pro capite è ottenuto in questo modo: si suddivide il dato complessivo di ciascuna provincia per il numero della popolazione maggiorenne residente censita dall’ISTAT.